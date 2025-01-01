Пермяки помогли собрать средства для подростка с саркомой сердца Мальчик готовится к пересадке сердца Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Кобелева

Фонд «Берегиня»

Участники акции «Умножай любовь» за короткий срок помогли собрать средства на покупку дорогостоящего лекарства для подростка из Усолья.

Редкий для детей диагноз «саркома сердца» Матвею Грачёву поставили в августе 2024 года. С октября мальчик проходил курсы химиотерапии в медицинском центре им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге, но заболевание продолжало прогрессировать.

В благотворительном фонде «Берегиня» рассказали, что в начале февраля 2025 года врачебный консилиум принял решение назначить подростку препарат «Пазопаниб». Но иногда срок выдачи лекарства с момента назначения достигает двух месяцев. Участники акции «Умножай любовь» смогли оперативно собрать 121,7 тыс. руб., благодаря чему Матвей получил дорогостоящий препарат сразу.

Сейчас мальчик получает препарат от министерства здравоохранения Пермского края бесплатно и готовится к пересадке сердца.

Добавим, что в целом в рамках акции неравнодушные жители Пермского края уже пожертвовали более 1,9 млн руб. Все средства будут направлены на помощь детям, проходящим лечение от онкологических и других тяжёлых заболеваний.

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