В Прикамье изъяли 34 тонны опасной плодоовощной продукции Поделиться Твитнуть

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали о контроле за качеством и безопасностью плодоовощной продукции в 2024 году.

За 12 месяцев специалисты надзорного ведомства в рамках контрольных мероприятий проверили 208 субъектов и 920 объектов по производству и реализации овощей.

Проверялось соответствие продукции обязательным требованиям: полнота и достоверность информации о товаре, маркировочные ярлыки, соблюдение температурно-влажностного режима хранения, наличие приборов контроля температуры и влажности в складах хранения, наличие оборота овощей с признаками порчи.

На санитарно-эпидемиологическую безопасность исследовано 1492 пробы плодоовощной продукции, удельный вес нестандартных проб составил 1,07%. Токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов в пробах не обнаружено.

В общей сложности из оборота изъято 197 партий плодоовощной продукции общей массой 34,1 тонны.

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