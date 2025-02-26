«Молот» уступил тюменскому «Рубину» на матче в Перми Итог встречи – 2:3 в пользу гостей Поделиться Твитнуть

В первом домашнем матче заключительной серии игр регулярного чемпионата пермский «Молот» выступил против тюменского «Рубина». Матч закончился победой гостей — 2:3.

Команда из Сибири сейчас занимает в турнире третье место. Матч начался с двух голов «Рубина». Во втором периоде «Молот» сократил разрыв благодаря шайбе Виктора Пластинина. отыграл. В третьем периоде команды обменялись голами, от пермяков гол забил Игорь Зенчиков.

Следующий матч «Молот» проведет 28 февраля против ханты-мансийской «Югры». До финала чемпионата предстоят ещё игры с курганским «Зауральем» и «Омскими крыльями».





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