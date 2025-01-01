Главный ветврач птицефабрики в Пермском крае привлечена к административной ответственности На предприятии были нарушены санитарные нормы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Главный ветеринарный врач птицефабрики «Комсомольская» в Кунгурском муниципальном округе Пермского края привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ — «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В феврале 2025 года Россельхознадзор провёл инспекционный визит на птицефабрику, в ходе которого было установлено, что ёмкость, используемая для хранения биологических отходов, не оснащена крышкой или другими средствами защиты; в зоне сортировки яиц на ёмкости, используемой для сбора биологических отходов, отсутствует надпись «умеренно опасные биологические отходы»; отсутствует журнал дезинфекции, подтверждающий обработку ёмкости для биологических отходов после каждого перемещения биологических отходов с использованием дезинфицирующих средств; на помётохранилищах обнаружено большое количество биологических отходов — яйцо целое, яичная скорлупа.

Должностному лицу было назначено административное наказание в виде в виде штрафа за неправильное хранение и утилизацию биологических отходов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.