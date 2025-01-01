Алёна Бронникова С пассажиров автобусного маршрута в Прикамье брали дополнительную плату Сервисный сбор составлял 10% от стоимости билета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Компания «Ваш попутчик», обслуживающее автобусный маршрут № 695 «Большая Соснова—Верещагино» в Прикамье, взимала с пассажиров дополнительную плату. Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС, при продаже билетов с пассажиров брали сервисный сбор в размере 10% от стоимости поездки.

По информации ведомства, компания занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по продаже билетов на данный маршрут. Представители ООО объяснили, что сервисный сбор был введён в связи с расходами на кассовое оборудование и зарплату кассиров.

«Стоимость оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте основана на тарифе, включающем все расходы перевозчика, в том числе на содержание кассовых аппаратов, зарплату кассиров, услуги автовокзалов по продаже билетов. Взимание дополнительных сборов за продажу билетов приводит к повторному учёту расходов и является незаконным», — отметили в УФАС.

Кроме того, антимонопольщики напомнили, что злоупотребление доминирующим положением на рынке и навязывание пассажирам невыгодных условий покупки билетов организациями противоречит Закону о защите конкуренции. ООО было выдано предупреждение о необходимости прекратить взимать с пассажиров сервисный сбор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.