На расселение аварийного жилья в Перми дополнительно выделят 231 млн рублей Также средства будут направлены на ремонт объектов социальной сферы Поделиться Твитнуть

Изменения в бюджете на ближайшую трёхлетку были рассмотрены на заседании Пермской городской думы.

Собственные доходы главного финансового документа предложено увеличить в 2025 году на 855 млн руб., в 2026-м — на 901 млн руб., в 2027-м — на 960 млн руб. Первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман сообщила, что это связано с учётом более высокого поступления налоговых и неналоговых доходов по итогам 2024 года по сравнению с оценкой, учтённой при планировании бюджета.

Поскольку полномочия по строительству объектов переданы региону, в ближайшие два года будут сокращены средства, которые ранее выделялись на строительство бассейна на ул. Гайвинской и лыжероллерной трассы. Их общая сумма составляет 658,7 млн руб.

Дополнительные доходы и высвобождающиеся средства в размере 768 млн руб. будут направлены на оплату контрактов 2024 года, по которым не выполнены работы и не проведена оплата. Также в текущем году сохранится целевое назначение безвозмездных поступлений от юридических лиц. В частности, 150 млн руб. направят на строительство и ремонт школ, 131 млн руб. — на ремонт фасадов многоквартирных домов, 105 млн руб. — на расселение аварийного жилья, 97,5 млн руб. — на обустройство остановок общественного транспорта.

Кроме того, на 9,5% будут проиндексированы предоставляемые за счёт городского бюджета меры социальной поддержки. С 1 марта 2025 года зарплата водителей автобусов повысится на 17%, у других категорий персонала заработная плата будет расти поэтапно в течение полугода. Предусмотрена также такая мера стимулирования, как классность на основании аттестации: за первый класс водителям автобусов и трамваев установят доплату в размере 25%, за второй — 10%.

Дополнительные средства бюджета также будут направлены на ремонт школ и детских садов в 2025 году (463 млн руб.) и учреждений культуры (76 млн руб.). Также планируется приобретение оборудования и ремонт учреждений спорта на сумму 38 млн руб. Дополнительно выделят средства на расселение аварийного жилья — эта сумма составит 231 млн руб.

Также в расходную статью городского бюджета войдут обустройство остановочных пунктов, ремонт сквера Борцов Революции, содержание и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, инженерных сооружений, обновление оборудования информационной системы по внесению платы за парковки, обустройство парковки на ул. Попова и ликвидация несанкционированных свалок.

Предусмотрены и средства на реализацию проекта «Зелёное кольцо». В частности, на содержание территорий проекта в 2025 году будет выделено 39 млн руб., на ремонт мест отдыха в лесах — 23,7 млн руб., на приобретение и посадку зелёных насаждений в ближайшую трёхлетку будет направляться по 40 млн руб. ежегодно.

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