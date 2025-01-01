Алёна Бронникова Мэрия Перми требует от владельца пермского ТЦ «Бизнес галереи» снести два павильона Иски приняты к производству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит два иска администрации Кировского района Перми к владельцу ТЦ «Бизнес галереи» Сергею Панфилову. Мэрия требует снести два объекта, расположенные рядом с ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 99б) в Закамске.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, первый иск поступил в конце января, к производству его приняли 6 февраля. Администрация потребовала от бизнесмена демонтировать павильон с кофейней Monkey Grinder и пекарней «Хлебница» площадью 2,2 тыс. кв. м. В принятии обеспечительных мер в виде запрета распоряжаться объектами и перемещать их в границах земельного участка суд отказал. Рассмотрение дела назначено на 18 марта.

Второй иск был принят к производству 20 февраля. Власти требуют признать одноэтажный объект капитального строительства площадью 160,5 кв. м самовольной постройкой и снести его за свой счёт в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. По данным публичной кадастровой карты, речь идёт о пристройке к торговому центру, где находится букмекерская контора. Заседание назначено на 13 марта.

По данным checko.ru, Сергей Панфилов является учредителем нескольких организаций, занимающихся арендой и управлением недвижимостью, в том числе ООО «Ленина, 76», ООО «Русский дом», ООО «Гранд Урал», ООО «ТЦ «Кировский» и ООО «Фирма «Велта». А также владеет ООО «ТД «Орион» и ООО «ТЦ Закамский», ведущими деятельность по аренде и лизингу транспорта, и компанией по сбору неопасных отходов ООО «Чистый город — БК».

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