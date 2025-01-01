Зарплатные предложения для подростков в Перми за год выросли на 48% Наиболее востребованные позиции — дворники и курьеры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты сервиса «Авито. Работа» посчитали, как менялись средние предлагаемые зарплаты для соискателей от 16 лет в Перми в январе прошлого и этого года. По данным платформы, новым сотрудникам этого возраста стали предлагать заработки на 48% больше, чем год назад. Как отмечают в «Авито», в основном работодатели ищут молодёжь на массовые линейные специальности, где есть большой дефицит кадров. В основном, это профессии, не требующие специфических знаний и навыков.

Среди различных сфер занятости чаще всего молодые люди и девушки ищут вакансии, связанные с уборкой. Так, в январе 2025 года работодатели разместили на 27% больше предложений о работе дворником (кандидатам от 16 лет). Средняя ежемесячная зарплата на этой должности составила 15 777 руб. На сегодняшний день эта позиция продолжает оставаться одной из самых доступных для молодёжи, поскольку не требует специальной квалификации.

В то же время работодатели в публикуемых объявлениях часто указывают вилку заработка с учётом различных факторов: объём выполненной работы, дополнительные обязанности и регион, что позволяет увеличить доход дворников.

Кроме того, работодатели стали активнее принимать подростков в курьеры. На это влияют два фактора: профессия не требует длительного обучения, а работу можно совмещать с учёбой. Спрос на курьеров вырос на 7% за год, а соискатели в январе этого года могли рассчитывать в среднем на 82 431 руб. в месяц.

По действующему законодательству рабочее время сотрудников 16-18 лет ограничено семью часами в день и 35 часами в неделю. При совмещении работы с учёбой продолжительность рабочей смены сокращается до четырёх часов в день.

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