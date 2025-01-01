В 2024 году энергетики «Т Плюс» обновили более 5 км теплоизоляции в Перми В текущем году работа будет продолжена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года специалисты Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели обновление 5,1 км изоляции на тепломагистралях в краевой столице. Акцент был сделан на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения большого диаметра — от 300 мм до 700 мм. Это объекты теплоснабжающей инфраструктуры, которые несут наибольшую нагрузку по теплоподаче.

Обновление изоляционного покрытия сокращает тепловые потери и повышает качество подачи отопления и горячей воды в объекты социальной сферы и жилые дома пермяков. Энергетики уделили особое внимание участкам теплосетей, которые расположены вблизи детсадов и школ, или проложены вдоль пешеходных дорожек.

В 2025 году специалисты «Т Плюс» продолжат работу по восстановлению изоляции на тепломагистралях в Перми. Например, будут изолированы участки труб в городских парках с оборудованными эко-тропами в Дзержинском районе Перми. Помимо повышения энергоэффективности, такие меры позволят повысить безопасность рекреационных объектов.

«Восстановление теплоизоляционного слоя — важная составляющая комплексной подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Это позволяет снизить теплопотери и сделать коммуникации безопасными для окружающей среды и горожан. Тем не менее, напоминаю жителям о важности соблюдения повышенной осторожности вблизи трубопроводов, а также необходимости противодействия попыткам повреждения изоляции», — отмечает заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Горожане могут сообщать о фактах хищения тепловой изоляции в Тепловую справочную службу по тел. +7 (342) 259-39-98.

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