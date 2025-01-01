Старт во взрослую жизнь: новый вклад поможет накопить деньги к совершеннолетию Открыть вклад «Ключевой Детский» можно в офисе Сбера Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Встретить совершеннолетие с финансовой подушкой безопасности стало проще. Теперь родители могут открыть на своего ребёнка (в возрасте до 18 лет) вклад, ставка по которому будет меняться вслед за ключевой ставкой Банка России. Таким образом, ставка по этому продукту будет оставаться конкурентной на протяжении всего срока жизни вклада. Ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка минус дисконт, равный 1,5%». Таким образом, сейчас действует ставка 19,5% годовых.

Ещё одно преимущество детского вклада — все деньги принадлежат ребёнку, у родителей доступа к средствам нет. Когда ребёнку исполнится 14 лет, он сможет снимать только проценты по вкладу, а в 18 лет — получит полный доступ к своим сбережениям. Если нужно закрыть вклад до 14-летия ребёнка, потребуется согласие органов опеки.

Чтобы открыть вклад, достаточно положить туда 1 руб. — потом вклад можно пополнять в любой момент. Срок вклада — 6 месяцев, с автоматическим продлением на тот же срок. Проценты начисляются каждый месяц. Вклад можно открыть только в офисе банка.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

— У каждого нашего клиента — свои потребности, которые определяются, в том числе, и возрастом. Дети 6-13 лет могут воспользоваться детской СберКартой и специальным приложением СберKids — таких клиентов у нас уже 4,7 млн. С 14 лет ребятам доступно взрослое приложение СберБанк Онлайн и специальные молодёжные продукты. А теперь появился и специальный детский вклад, который привязан к значению ключевой ставки. В итоге родителям больше не нужно искать более выгодные предложения, когда срок депозита заканчивается: они сразу же получают рыночную ставку, что очень удобно и экономит время.

В продуктовой линейке Сбера есть и другие продукты, которые помогают в формировании накоплений на будущее детей — например, накопительное страхование жизни (НСЖ). С ним клиент копит и заодно страхует жизнь и здоровье. Преимущество НСЖ заключается в том, что «Сбер страхование жизни» поможет достичь цели, если что-то произойдёт с родителем — продолжит делать взносы, чтобы ребёнок точно получил накопления. Взнос по программе от 2 тыс. руб. Можно подключить автоплатёж и получать налоговый вычет.

Формировать накопления для детей можно и с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Она сочетает надёжность и выгоду за счёт финансовой поддержки государства и налоговых льгот. Кроме того, участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ могут открыть вклад «Забота о будущем».

«Ключевой детский» (далее — «вклад»). Валюта — рубли РФ. Оформление — только в офисе банка. Сумма вклада — от 1 до 5 млн руб. Срок вклада — 6 месяцев. Указанная ставка 19,5% годовых рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за вычетом дисконта (1,5%). Вклад на имя ребёнка могут открыть родитель, усыновитель или любой другой законный представитель ребёнка до 18 лет. Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора вклада — по ставке 0,01 % годовых.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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