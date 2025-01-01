Во Франции обнаружены останки солдата Александра Бушуева из Пермской губернии Военнослужащего опознали по медальону Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

Во Франции, в районе коммуны Курси, в ходе поисковых работ в августе 2023 года было обнаружено полевое захоронение воинов Русского экспедиционного корпуса. Они погибли в 1917 году, а среди погибших оказался Александр Бушуев из Пермской губернии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на внучатого племянника Александра Бушуева Игоря, который живёт в Челябинске, русского солдата нашли при археологических раскопках и опознали по медальону.

Теперь прах солдата хотят доставить в Россию и захоронить в Шадринске (Курганская обл.).

Александр Бушуев — уроженец Пермской губернии. Он родился в с. Галкино Галкинского уезда Щадринской волости в крестьянской семье. Откуда и был призван на службу. Бушуев был солдатом 2-го класса 3-го батальона 12-й роты 2-го специального полка корпуса. Его убили 17 апреля 1917 года.

Фото: РИА Новости

Вместе с ним в тот день пропали четыре человека из того же села, где он родился. В том числе его 18-летний сын Семён Александрович Бушуев (похоронен на поле боя).

Бушуев служил в составе 1-й Особой пехотной бригады. Весной 1916-го во время Первой мировой войны бригаду отправили во Францию, чтобы оказывать помощь союзникам на Западном фронте.

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