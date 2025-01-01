Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина Турнир проходит в Чайковском Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

teamrussia.pro

В Чайковском, на спортивном комплексе «Снежинка», стартовал чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина - важнейшее состязание сезона для мастеров в этом виде спорта. В течение пяти дней более полутора сотен атлетов будут бороться за звание сильнейшего. Соревнования пройдут на двух трамплинах, где и будут разыграны медали.

Во вторник, 25 февраля, программа началась с прыжков на трамплине К95. Среди мужчин победителем стал Евгений Климов, представляющий Пермский край и являющийся серебряным призёром Олимпиады в Пекине. В десятку лучших также вошёл Максим Альчиков из Чайковского, показав девятый результат.

В женской части соревнований первенствовала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга. Лучшей из спортсменок Пермского края стала Ксения Каблукова, занявшая пятое место.

26 и 27 февраля в Чайковском пройдут состязания смешанных команд. Затем лыжники перейдут на большой трамплин К125 для определения чемпионов. 1 марта состоится личный зачёт, а 2 марта — командные соревнования среди мужчин.

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