В Перми пройдёт Первенство края по плаванию «Весёлый дельфин» Посмотреть соревнования можно будет в прямой трансляции Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

С 5 по 7 марта в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдёт региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Весёлый дельфин». Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддержит проведение соревнований в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

В течение трёх дней юные пловцы будут бороться за право представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях «Весёлый дельфин» в Санкт-Петербурге.

В первенстве региона примут участие юноши и девушки 11-13 лет с уровнем подготовленности не ниже третьего спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 800 м вольным стилем, 100 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4х50 м всеми стилями плавания. Каждый участник сможет стартовать не более чем в четырёх индивидуальных видах программы.

Торжественное открытие соревнований состоится 5 марта в 11:50. В первые два дня спортсмены определят сильнейших на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 800 м вольным стилем и в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем. 7 марта пройдут заплывы на дистанциях 100 м вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине, а также комбинированная эстафета 4х50 м.

Организаторы Первенства: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube (6+).

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