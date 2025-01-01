В строительной компании Перми рабочего намотало на барабан Родственники погибшего отсудили у работодателя 2,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

На производстве бетонных блоков в Перми, где осуждённый пермяк отбывал исправительные работы, исполняя обязанности формовщика железобетонных изделий, произошёл несчастный случай. В одну из рабочих смен мужчину намотало на барабан транспортёрной ленты, и он скончался ещё до приезда экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Проведённая проверка показала, что причиной стало то, что работодатель не озаботился безопасными условиями труда. После смерти работника его родственники обратились в суд с требованием взыскать с организации компенсацию нравственных страданий, связанных с гибелью мужчины.

Суд удовлетворил иск и при назначении суммы возмещения морального вреда учёл тот факт, что в действиях погибшего также были нарушения: он допустил контакт с движущимися и вращающимися частями ленточного конвейера. Однако вина юрлица в трагедии не подверглась сомнению. В итоге с компании взыскали по 800 тыс. руб. каждому из четырёх родственников погибшего.

Судебные приставы уведомили представителей строительной компании о возбуждении исполнительного производства и предупредили о принудительном взыскании, если должник откажется погасить долг добровольно.

В результате 2,4 млн руб. должник выплатил взыскателям в полном объёме.

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