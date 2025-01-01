Монтёра пути РЖД в Перми сбил подвижной состав Начато расследование несчастного случая Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование обстоятельств тяжёлого несчастного случая на объекте РЖД. Днём 24 февраля на 32 км перегона «Дивья-Ярино» монтёра пути сбил подвижной состав.

Как сообщили в Госинспекции труда, согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностировали закрытый перелом нижней ветви лонной кости и перелом таза со смещением. Это относится к повреждениям здоровья тяжёлой степени.

По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае по охране труда Павла Бахтагареева, сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Пострадавшего и должностных лиц работодателя опрашивают. Также проводится правовой анализ документов.

В связи инцидентом в отношении филиала ОАО «РЖД» организована проверка.

Если комиссия установит нарушения требований трудового законодательства, то будут приняты меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы.

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