Зарплатные предложения в сфере производства выросли в Прикамье на 12% Ожидается, что в будущем рост зарплат замедлится Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» изучили опубликованные за год в Пермском крае вакансии в производственной сфере и зафиксировали подъём предлагаемых зарплат и активности соискателей.

Средние зарплатные предложения увеличились на 12%. Самый значительный скачок зафиксирован у электромонтажников — на 27%, до 54 тыс. руб. В топе также контролеры ОТК (прибавка 25%, зарплата 50 тыс. руб.), инженеры по качеству (рост на 20%, до 60 тыс. руб.), начальники производства (плюс 18%, 70,5 тыс. руб.) и операторы станков с ЧПУ (увеличение на 13%, до 90 тыс. руб.).

Количество вакансий увеличилось на 4% по сравнению с декабрем прошлого года, а число откликов выросло на 78%.

По данным «Зарплата.ру», зарплаты в производственной сфере сейчас одни из самых высоких. Однако ожидается, что в будущем рост зарплат замедлится. Работодателям придётся прилагать усилия, чтобы удержать ценных сотрудников, предлагая конкурентоспособную оплату труда.

Отмечается, что нехватка низкоквалифицированных кадров немного уменьшилась в конце прошлого года, но спрос на высококвалифицированных специалистов остаётся высоким.

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