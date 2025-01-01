В Пермском крае расширят программу КРТ По уже заключённым договорам построят 30 новых соцобъектов Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона Ларисой Ведерниковой. На встрече они обсудили планы на 2025 год. В частности, речь шла о комплексном развитии территории (КРТ) и предоставлении земельных участков льготникам.

По словам Махонина, Пермский край является одним из лидеров в стране по реализации механизма КРТ, а за прошлый год в регионе заключили 15 договоров о КРТ. Сейчас краевые власти прорабатывают ещё восемь договоров по жилой застройке.

«По уже заключённым договорам о КРТ появятся 30 новых соцобъектов — современные детские сады, школы, библиотеки, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, благоустроенные парки и скверы, спортивные площадки», — написал глава Прикамья в своём телеграм-канале.

Что касается земельных участков льготникам, то с момента реализации программы врачам, фельдшерам и педагогам предоставили 235 земельных участков. Кроме того, с 1 января прошлого года участки бесплатно предоставляются бойцам СВО, получившим ордена или звание Героя России, а также членам их семей.

Махонин поручил Ведерниковой контролировать ход формирования земельных участков со стороны муниципалитетов.

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