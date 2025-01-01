В Перми разработают концепцию преобразвания долины Мулянки Там планируется сделать «комфортную зону отдыха» Поделиться Твитнуть

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В Перми чиновники планируют благоустроить долину реки Мулянка. Для этого разработают концепцию проекта по преобразованию территории от шоссе Космонавтов до микрорайона «Красный Октябрь». Об этом рассказал глава Дзержинского района Александр Стяжкин, отчитываясь перед депутатам гордумы об итогах работы в территории.

Чиновник отметил, что сейчас продолжается реализация проектов в долине реки Данилиха и Черняевского леса. Работы идут в рамках проекта «Зелёное кольцо», а третьим значимым объектом в районе станет благоустройство долины Мулянки.

«Знаю, что в этом году запланирована разработка концепции на участке от шоссе Космонавтов до Красного Октября, это фактически до реки Кама. Надеемся, что ничего не помешает, и мы эту концепцию получим», — заявил чиновник.

По словам главы района, это востребованная у жителей Паркового территория, и поступает «очень много обращений по поводу необходимости приведения её в порядок и создания там комфортнуой зоны отдыха».

Что касается Черняевского леса, то сейчас зона, которая прилегает к парку отдыха «Золотые пески», практически закончена. Остальные работы находится на стадии выполнения, и в этом году планируется их закончить, уточнил Александр Стяжкин.

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