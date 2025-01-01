В Перми на Западном обходе образовалась многокилометровая пробка Там произошло две аварии Поделиться Твитнуть

Вечером 25 февраля на Западном обходе в краевой столице возникла большая пробка из-за аварии. Об этом сообщают пользователи соцстей.

«На Западном обходе Перми авария и пробка. Везде ездят скорые и полицейские. В сторону Камы стоит полностью, трасса перекрыта. Водители пытаются развернуться и ехать обратно», — говорится в телеграм-канале «ЧП Пермь».

По данным департамента транспорта администрации Перми, в связи с затором на дороге автобус маршрута № 80 пришлось пустить через Кондратово, а не по Западному обходу, по его обычному пути следования.

Судя по информации сервиса «Яндекс.Пробки», на Западном обходе зафиксированы две аварии. В соцсетях публикуют фото ДТП двух грузовиков.

Отметим, по состоянию на 18:30 в городе отмечались 8-балльные пробки. Заторы на дорогах Перми традиционно на улицах Попова, Чкалова, шоссе Космонавтов и Комсомольском проспекте.

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