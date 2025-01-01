Оформить ИП теперь можно прямо в Сбербанк Онлайн Никуда ехать не надо, все данные банк самостоятельно передаст в ФНС, сервис бесплатный Поделиться Твитнуть

Для того чтобы стать предпринимателем, теперь достаточно иметь приложение Сбербанк Онлайн. Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно.

Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в «Госключ».

Сбер сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчётный счёт бесплатно в Сбербанк Онлайн.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

— Мы знаем, что начало собственного дела — непростая задача. И разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес, не выходя из дома, через Сбербанк Онлайн. За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача — помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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