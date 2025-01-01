В аэропорту Перми пресекли ввоз 108 кг продуктов питания из южных стран Год назад было в два раза меньше Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С 1 января по 21 февраля 2025 года специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю при осуществлении государственного ветеринарного контроля в международном аэропорту Перми (Большое Савино) выявили факты запрещённого ввоза более 100 кг животноводческой продукции. Законодательно ограничения введены с целью охраны территории страны от заноса инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.

Специалисты Управления уточнили, что с начала года было выявлено 59 пассажиров, прибывших международными авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана и пытавшихся провести в ручной клади 37 кг мясной, 47 кг молочной и 25 кг пчеловодческой продукции непромышленного изготовления (всего 108 кг). Так, например, 16 февраля инспекторами Управления только у одного пассажира из Узбекистана было изъято 3,54 кг курута (молочного продукта).

Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в соответствии со схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт Пермь».

Для сравнения: за аналогичный период 2024 года было изъято 58,36 кг продукции у 57 граждан.

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