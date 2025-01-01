В Перми обсудили работу территориального общественного самоуправления В 2025 году городская система ТОС будет отмечать 35 лет Поделиться Твитнуть

В рамках Часа депутата на заседании Пермской городской думы замглавы краевой столицы Сергей Трошков рассказал о работе пермской системы ТОС, которой в этом году исполняется 35 лет.

На данный момент в столице Прикамья действуют 112 территориальных общественных самоуправлений. При поддержке депутатов Пермской городской думы с 2024 года объём предоставляемых для них субсидий увеличился с 33 до 44 млн руб. С начала текущего года эта сумма была проиндексирована ещё на 2,4 млн руб. Кроме того, в 2023 году изменился порядок предоставления субсидии. Если ранее она зависела от количества жителей в границах ТОС, то сейчас состоит из гарантированной и дополнительной частей. При этом размер дополнительной части зависит от активности и количества набранных баллов. Предусмотрена также стимулирующая часть, претендовать на которую могут самые успешные ТОС. Соответствие критериям и размер субсидии обсуждаются на рабочей группе.

Кроме того, дополнительные средства ТОС привлекают, в том числе, через участие в конкурсах. Так, в 2024 году в конкурсе «Город — это мы» победу одержали проекты 13 ТОС Перми. На их реализацию они получили 4,2 млн руб.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Наш город по праву находится в числе лидеров в этой сфере на общероссийском уровне. Седьмой созыв Думы поставил задачу усилить эффективность ТОС, привлечь молодёжь, вывести проектную работу на более высокий уровень. Мы ввели критерии эффективности, стимулировали успешные команды общественников дополнительными выплатами, дали пример остальным. Оживилась работа в общественных центрах. Мы стремимся к тому, чтобы это были точки притяжения для активистов на местах, людей, готовых делать полезные и нужные дела, вовлекать в эту работу окружающих.

Также в Перми действует имущественная поддержка территориального общественного самоуправления. ТОС и другие некоммерческие организации располагаются в общественных центрах (ОЦ), оснащённых мебелью и оборудованием. В настоящий момент в Перми работают 49 ОЦ, где проходят семинары по патриотическому воспитанию и концерты, функционируют кружки и клубы по интересам, спортивные секции, советы ветеранов, приёмные депутатов.

Для решения проблемы нехватки муниципальных помещений для НКО в 2025 году планируется достроить под ОЦ капитальное здание на ул. Батумской, в 2026-м — открыть ещё 4 четыре объекта. Также прорабатывается вариант долгосрочной аренды помещений.

В 10 общественных центрах есть молодёжные досуговые пространства, в 2025 году аналогичные площадки обновят в ОЦ «Мирный» и ОЦ «Стахановский», появление новых планируется в ОЦ «Липогорье» и ОЦ «Чкаловский».

«Хотелось бы заострить внимание на том, что нужен аудит общественных центров, оценка социального эффекта, соотнести эту работу с целями городской власти, актуализировать документы. Нужно привести внешний вид общественных центров к единому стандарту. Обращу внимание на отсутствие системной отчётности некоммерческих организаций, которые располагаются в этих центрах», — акцентировал заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов.

В завершение Дмитрий Малютин отметил, что территориальное общественное самоуправление развивается в нужном русле, но есть ещё потенциал, особенно в части эффективного использования общественных центров. Он поблагодарил за сотрудничество председателя Лиги ТОС Антона Глухова и предложил депутатам подключаться к деятельности профильной рабочей группы и вносить свои предложения.

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