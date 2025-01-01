Реновацию пляжа Перми хочет провести другая компания из Екатеринбурга Концепция может быть представлена на ближайшем совете по предпринимательству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реконструкцией центрального городского пляжа в Перми может заняться другой инвестор из Свердловской области. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», возведением водно-оздоровительного комплекса займётся организация, входящая в состав ООО «ББ-Урал», управляющего комплексом «Баден-Баден» в Екатеринбурге.

По словам члена градостроительного совета Павла Черепанова, концепция компании будет представлена на ближайшем совете по предпринимательству. Известно, что комплекс планируется разместить возле Коммунального моста на берегу Камы, локация не уточняется. Однако пока, как заявили в городской администрации, власти не получали официальных предложений от инвестора по поводу размещения водного комплекса.

Ранее аналогичный проект на центральном пляже Перми планировала реализовать екатеринбургская компания «ЮГА», но осенью прошлого года он был исключен из списка приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Компания не смогла вовремя согласовать площадки и подготовить межевой план, объясняя это трудностями с включением участков в проект.

Инициатива преобразования пляжной зоны в центре Перми была озвучена городскими властями в 2023 году.

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