Приняты изменения в бюджет Перми на 2025-2027 годы Дополнительные средства будут направлены на улучшение качества жизни горожан Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы депутаты приняли изменения в главный финансовый документ краевой столицы на ближайшую трёхлетку.

В частности, предусмотрено увеличение собственных доходов бюджета: на 855 млн руб. в 2025 году, на 901 млн руб. в 2026 году и на 960 млн руб. в 2027 году. Кроме того, в связи с передачей полномочий по строительству в регион, в 2025-2026 годах будут высвобождены средства в размере 658 млн руб. ранее они были заложены на строительство лыже-роллерной трассы и бассейна по ул. Гайвинская.

Также будут распределены остатки средств на 1 января 2025 года. Как подчеркнула первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, вся сумма, а это 6,7 млрд руб., пойдёт на то, чтобы улучшить качество жизни горожан.

«Увеличили суммы, которые идут на пассажирский городской транспорт, на ремонт 12 общеобразовательных учреждений, на то, чтобы привести в порядок спортивные объекты, на расселение аварийного жилья. Также были выделены средства на благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки», — сообщила Наталья Мельник.

На ремонт школ и детских садов будет направлено 463 млн руб., приведение в нормативное состояние зданий культуры — 76 млн руб., приобретение оборудования и ремонт учреждений спорта — 38 млн руб. Также предусмотрены средства на ликвидацию несанкционированных свалок, ремонт мест отдыха в лесах и озеленение.

Отметим, что ранее, на заседании комитета по бюджету и налогам депутаты обсудили направленную администрацией Перми маршрутную карту по ликвидации 181 несанкционированной свалки. Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что вопрос остаётся на депутатском контроле.

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