В 2024 году промышленное оборудование стало самым востребованным для пермского бизнеса Доля новых товаров в каталоге достигла 85% Поделиться Твитнуть

Эксперты сервиса «Авито» проанализировали уровень спроса и предложения на профессиональное оборудование для бизнеса в Перми за прошлый год. Выяснилось, что число предложений профоборудования и товаров для бизнеса на «Авито» увеличилось в два раза год к году, а доля новых товаров в каталоге поднялась до 85%. В топ-3 по доле спроса оказалось промышленное, торговое и пищевое оборудование. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе сервиса.

В Перми лидерами роста предложения в 2024 году стало оборудование для логистических компаний и складов, а также телекоммуникационное и пищевое оборудование.

Что касается спроса, то он значительно вырос на телекоммуникационное оборудование, оборудование для логистических компаний и складов и оборудование для автобизнеса.

В прошлом году количество предложений о продаже оборудования для бизнеса в Перми выросло в два раза по сравнению с 2023 годом. В четыре раза выросло количество объявлений о продаже оборудования для логистических компаний и складов, в три с половиной раза чаще на продажу выставляли телекоммуникационное оборудование. Кроме того, отмечается существенное увеличение предложений по пищевому оборудованию: количество объявлений в этой категории увеличилось в три раза по сравнению с 2023 годом.

Также в 2,5 раза чаще выставляли на продажу оборудование для автобизнеса и торговое оборудование.

Сейчас на сайте сервиса представлено более 575 видов оборудования для бизнеса в 11 категориях. Они состоят из ещё более специализированных подвидов: торговое, промышленное, лабораторное, медицинское, телекоммуникационное, пищевое, для салонов красоты, автобизнеса, логистики и складов и др.

По доле в структуре спроса в лидеры вошли промышленное оборудование (29%), торговое (22%) и пищевое (14%). Помимо этого, в топ-5 оказалось оборудование для логистических компаний и складов (10%) и оборудование для салонов красоты (7%).

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