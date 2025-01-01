Алёна Бронникова Рост спроса на складскую недвижимость в Пермском крае вырос на 19% Средняя цена помещения составила 52 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае наблюдается рост спроса на складскую недвижимость. По данным сервиса «Авито Недвижимость», в январе 2025 года интерес потенциальных покупателей к приобретению складов в регионе вырос на 19% по сравнению с январём прошлого года, в краевой столице рост составил 9%.

В сегменте аренды складов наблюдается также увеличение спроса по сравнению с прошлогодними показателями. В Перми — на 9%, в целом по Пермскому краю — на 12%.

Средняя стоимость покупки склада в Перми в январе составила 57,5 млн руб., или 46,4 тыс. руб. за кв. м, в Прикамье — 52,5 млн руб. (42 тыс. руб. за кв. м). Арендовать складское помещение в Перми можно было в среднем за 1,2 млн руб. в месяц, в целом по региону цифра оказалась немного ниже — 1,1 млн руб. в месяц.

«В России уже несколько лет наблюдается бум строительства складов. Важно отметить, что 2024 год стал рекордным по реализации складских объектов именно в регионах России — доля от всех реализованных складов в стране составила более 50%. Ранее этот показатель находился на уровне 30%, что подтверждает экспансию индустриальной недвижимости не к Москве, а от Москвы», — рассказал «Новому компаньону» руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Как сообщал «Новый компаньон», по итогам 2024 года строительство складов в стране побило рекорд, показав рост на 31% по сравнению с предыдущим годом. Пермь вошла в число городов-лидеров по вводу объектов, заняв четвёртую строчку. По данным CORE.XP, в столице Прикамья за год было сдано 124 тыс. кв. м складов класса А, что составляет 5% от общего строительства складов в России. Все они относятся к формату build-to-suit и были построены под нужды федеральных компаний.

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