Пермский Политех оказался в пятёрке лучших вузов по эффективности коммуникационных стратегий В рейтинг попало более 600 университетов страны Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Команда проекта «Социальный навигатор» международной медиагруппы «Россия сегодня» и системой анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics опубликовали годовой рейтинг вузов по эффективности коммунальных стратегий. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) занял в нём четвертое место. Всего в список вошли 615 университетов. Если сравнивать показатель Политеха с данными за 2023 год, то вуз в 2024 году смог подняться на 10 позиций. Помимо этого, ПНИПУ обеспечил четвертое место Пермскому краю в рейтинге регионов по медиаактивности университетов.

Как сообщили в пресс-службе Политеха, в годовом интегральном рейтинге ПНИПУ увеличил суммарный индекс по присутствию университета в научно-популярных СМИ с 45 до 100. В тоже время показатель информационной открытости вуза возрос с 19 до 30.

Интегральный рейтинг представляет собой систему ранжирования, которая основана на совокупных результатах рейтинга вовлечённости аудитории на собственных ресурсах, списках представленности в научно-популярных изданиях, СМИ и социальных сетях. Это позволяет увидеть действительную работу университетов со всеми участниками сферы образования через каналы коммуникаций, а также оценить обратную связь.

По словам директора по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василия Чёрного, рейтинг станет ценным навигатором, помогающим университетам перенимать опыт лидеров.

«В наше время, когда быстро растут разные площадки коммуникаций в СМИ и в соцмедиа, главная задача — найти свой канал, который позволит вузу решить задачу общения со своими целевыми аудиториями: студентами, абитуриентами, родителями, научным сообществом, бизнесом», — рассказал он.

Для составления рейтинга использовались данные по регионам. Их ранжировали по сумме интегральных индексов университетов за 2024 год. Среднее значение — суммарный индекс, поделённый на количество вузов субъекта РФ. Например, из 194 баллов Пермского края, из всех вузов Прикамья 136 принес Пермский Политех.

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