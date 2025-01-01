В Прикамье водителей предупредили об изморози 25 февраля Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в Пермском ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», во вторник, 25 февраля, в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в отдельных районах: изморозь, а по северу туман.

Ввиду сложившейся ситуации, Главное управление МЧС России по Пермскому краю обратилось к автомобилистам с рекомендацией в течение суток строго придерживаться установленных скоростных ограничений и безопасной дистанции. Также было рекомендовано воздерживаться от внезапных маневров и резких торможений, а при выборе скорости и стиля вождения принимать во внимание текущее состояние дорожного полотна.

Дело в том, что изморозь может привести к появлению тончайшего слоя льда, который не виден на асфальтовом покрытии. Резкий разгон, торможение и поворот руля на этом покрытии могут привести к мгновенной потере управления с непредсказуемыми последствиями.

Гражданам посоветовали сообщить своим родным и знакомым о прогнозируемых погодных явлениях и важности соблюдения правил безопасного поведения. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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