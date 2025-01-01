На дорогах Пермской агломерации установили 7 динамических табло Планируется установка ещё 15 Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В течение 2024 года в Пермской агломерации, в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги», на дорогах регионального значения было смонтировано семь динамических информационных табло. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое министерство транспорта.

Экраны появились на путепроводе по ул. Строителей, а также на шоссе Космонавтов при въезде в Пермь со стороны аэропорта Большое Савино и в обратном направлении. Их цель — своевременное уведомление водителей о текущей ситуации на дорогах, погодных условиях, дорожных инцидентах и проведении ремонтных работ.

В 2025 году в рамках новой государственной программы «Инфраструктура для жизни», при содействии министерства транспорта РФ, планируется установка еще 15 динамических информационных табло.

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