Спортшколу «Олимп» в Перми откроют в четвёртом квартале 2025 года Ход работ проверил градоначальник Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин проверил ход ремонтных работ Спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» в Мотовилихинском районе.

На данный момент завершены работы по обновлению и окраске внешней части здания, а также проведена покраска помещений для занятий хореографией, гимнастикой и акробатикой. Установлены новые системы вентиляции и обогрева. В настоящее время компания-подрядчик занимается установкой внутренних дверей и окон, завершает отделку стен и потолков в тренировочных залах для борцов, приводит в порядок санитарные узлы на первом и втором этажах, а также устанавливает системы пожарной и охранной сигнализации и камеры видеонаблюдения. Работы ведутся по плану.

Администрация Перми

«Открытие школы запланировано в четвёртом квартале текущего года. В обновлённом учебном заведении смогут заниматься более 500 юных спортсменов, которые будут тренироваться в таких дисциплинах, как спортивная акробатика и борьба», — отметил градоначальник. Он напомнил, что учебное заведение и здание, в котором оно располагается, имеют богатую историю. В начале 20 века здесь находился «Народный дом».

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