В Прикамье предприятие выплатит работнику 8 млн рублей за тяжёлую травму В Березниках машинист остался инвалидом после несчастного случая Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению Березниковского городского суда ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат» должно выплатить 8 млн руб. в качестве компенсации морального вреда работнику предприятия, который пострадал на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как установил суд, в феврале 2024 года во время проходки горных выработок обрушилась кровля. Пострадал машинист погрузочно-доставочной машины — он упал с редуктора комбайна, получив тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он остался инвалидом и полностью потерял трудоспособность.

Рассмотрев и оценив все доказательства, суд пришёл к выводу, что работодатель не в полной мере выполнил возложенную на него обязанность по обеспечению безопасных условий труда. Это стало причиной тяжёлой травмы, полученной работником.

В связи с этим суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал в его пользу 8 млн руб. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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