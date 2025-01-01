Сбер помогает предпринимателям Прикамья оценить свой кредитный потенциал Узнать доступную сумму можно без открытия счёта Поделиться Твитнуть

Предприниматели Прикамья могут рассчитать свой кредитный потенциал в интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес, а для ИП — и в СберБанк Онлайн для физических лиц, даже если обслуживаются в качестве юридического лица в другом банке.

Узнать доступную сумму кредита в Сбере можно без открытия счёта, предоставления выписок и других документов. Расчёт кредитного потенциала при этом не является заявкой на кредит.

Как узнать кредитный потенциал?

Перейдите в интернет-банк или мобильное приложение СберБизнес, а если вы ИП — в СберБанк Онлайн для физических лиц. В разделе «Кредиты» вы сможете сами рассчитать свой кредитный потенциал. Если вы ИП без расчётного счёта в Сбере — в веб-версии СберБанк Онлайн для физических лиц найдите категорию «Все продукты», «Бизнесу» и выберите «Бизнес-потенциал».

Для расчёта в мобильном приложении СберБанк Онлайн зайдите в раздел «Кредиты», нажмите «+», «Бизнес-потенциал». Заполните анкету — это займёт не больше 2 минут, после этого подпишите согласие на обработку персональных данных. Получите результат, не выходя из интернет-банка или мобильного приложения. На экране отобразится одобренная сумма на разные цели бизнеса. Заполните заявку на кредит онлайн в течение 30 дней и получите деньги на счёт в тот же день.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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