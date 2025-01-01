Группа «Уралхим» примет участие во Всероссийском зимнем корпоративном фестивале Соревнования откроются 27 февраля в пермском СК им. Сухарева Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Сборная Группы «Уралхим» выступит на ежегодном Всероссийском зимнем корпоративном фестивале, который пройдёт с 27 февраля по 1 марта в Перми. В основной состав вошли 130 сотрудников филиалов «ПМУ», «Азот», «КЧХК» и ПАО «Уралкалий».

Торжественная церемония открытия состоится 27 февраля в СК им. Сухарева. Основные соревнования пройдут 28 февраля на ведущих спортивных площадках города: СК «Олимпия», КФМ «Пермь Великая», ЛАМ «Спартак», МСК «Энергия» и других.

Всего в мероприятии примут участие около 100 компаний со всей России. Более 2 000 человек выступят в 24 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6х6, баскетбол, волейбол, настольный теннис и в других видах спорта.

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