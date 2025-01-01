Цена авиакеросина за четыре года выросла в Перми в два раза Тонна топлива сейчас стоит более 85 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «ЛУКОЙЛ-АЭРО» обнародовала информацию о стоимости авиационного керосина в различных регионах, где она осуществляет деятельность. Как пишет «Рифей-Пермь», в пермском аэропорту Большое Савино цена за тонну топлива, учитывая расходы на заправку, по итогам 2024 года составляет 85 120 руб. Это минимальный показатель среди 23 регионов, где работает компания.

Для сопоставления: во Владивостоке за тонну авиакеросина просят 102 800 руб., в Екатеринбурге — 87 430 руб., а в Нижнем Новгороде — 86 330 руб. Наиболее дорогой авиакеросин в Варандее и Нарьян-Маре (НАО), там одна тонна продаётся за 110 тыс. руб., при этом цена услуги заправки в этой сумме не учитывается.

Стоит отметить, что в 2020 году в Перми тонна авиакеросина обходилась в 36 740 руб. Таким образом, за прошедшие четыре года стоимость его увеличилась более чем вдвое.

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