Сотрудникам колонии в Пермском крае оплатили сверхурочную работу Поделиться Твитнуть

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

В Государственной инспекции труда в Пермском крае проверили информацию об отсутствии оплаты сверхурочной работы сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Речь идёт о работниках ФКУ ИК 11 ОУХД ГУФСИН по Пермскому краю. Как сообщили в пресс-службе инспекции, факт нарушений подтвердился.

«Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 11 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, в результате чего 9 работникам учреждения выплачена компенсация за работу в выходные дни, отработанные сверх месячной нормы, в общей сумме более 800 тыс. руб.», — сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по правовым вопросам) Ирина Зройчикова.

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