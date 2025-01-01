Директора УК в Пермском крае приговорили к 140 часам обязательных работ Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

В Краснокамске Пермского края генерального директора управляющей компании из-за неуплаты штрафов на общую сумму в 160 тыс. руб. приговорили к 140 часам обязательных работ, сообщили в ГУ ФССП по региону.

Ранее надзорным органом в ходе проверки деятельности коммунальной организации были выявлены нарушения. В частности, в подконтрольных компании многоквартирных домах имелись неисправности теплоснабжения, инженерных систем, канализации, частично обрушился фундамент и пр.

27-летней руководительнице УК были вынесены предписания об устранении недостатков, однако ситуация не изменилась. Тогда директора привлекли к административной ответственности и назначили семь штрафов на общую сумму 160 тыс. руб.

ФССП возбудила исполнительное производство. Несмотря на надлежащее уведомление о наличии задолженности, гражданка штраф оплачивать не торопилась, а требования судебных приставов игнорировала. Чтобы призвать безответственную должницу к ответу, пришлось оформить её принудительный привод и организовать разыскные мероприятия. Узнав об этом, гражданка сама явилась в подразделение ведомства. За уклонение от исполнения административного наказания суд назначил нарушительнице 140 часов обязательных работ. При этом за ней сохраняется обязанность по оплате штрафов.

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