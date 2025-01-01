В Перми запущено голосование по выбору названия сквера на месте бывшей инфекционки
Пермякам предложили шесть названий
В квартале 181, который ограничен улицами Революции, Пушкина, Попова и Куйбышева, появится новое общественное пространство - сквер, и пермякам предложили выбрать название для него. Это участок в центре Перми, где ранее располагалась краевая инфекционная больница. О запуске голосования написал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Голосование пройдёт на портале «Управляем вместе» и продлится до 24 марта. Проголосовать можно по ссылке.
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