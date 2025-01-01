В Перми запущено голосование по выбору названия сквера на месте бывшей инфекционки Пермякам предложили шесть названий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В квартале 181, который ограничен улицами Революции, Пушкина, Попова и Куйбышева, появится новое общественное пространство - сквер, и пермякам предложили выбрать название для него. Это участок в центре Перми, где ранее располагалась краевая инфекционная больница. О запуске голосования написал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Голосование пройдёт на портале «Управляем вместе» и продлится до 24 марта. Проголосовать можно по ссылке.

Пермяки могут выбрать одно из шести названий:





— Александровский сквер,

— Пушкинский сквер,

— Сквер медиков,

— Новое время,

— Сквер им. Льва Давыдычева,

— Сквер Карла Модераха.





По словам Махонина, в разработке названий нового сквера принимали участие историко-политологический факультет ПГНИУ, Госархив Пермского края, кафедры культурологии и философии ПГИК, Общественный совет по топонимике Перми, краевой минульт и региональный Институт территориального планирования.





Глава региона также отметил, что строительство сквера начнётся в третьем квартале этого года. Там установят детскую площадку, место проведения массовых мероприятий и пространство для тихого отдыха. Работы планируется завершить в конце 2026 года.

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