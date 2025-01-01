Актив обанкротившейся пермской агрогруппы «Ашатли» выставлен на продажу Торги состоятся 3 марта Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Имущественный комплекс, принадлежащий ООО «Шляпники» (входит в агропромышленный холдинг «Ашатли»), повторно выставлен на продажу. Согласно информации fedresurs.ru, через открытые торги реализуются три лота общей стоимостью 88,9 млн руб. Предлагаются к приобретению два жилых дома площадью 125,7 и 34 кв. м, расположенные под Ордой, а также транспортные средства и участки земли. Итоги аукциона и определение победителя запланированы на 3 марта.

Агрохолдинг «Ашатли», основанный в 2004 году, считается одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в Пермском крае. В его составе девять обществ с ограниченной ответственностью, включая «Ашатли-Молоко», «Шляпники» и др.

Ключевые направления деятельности холдинга охватывают молочное животноводство, переработку молока, растениеводство, культивирование овощей и зелени в тепличных условиях, а также выращивание цветов с использованием гидропоники.

В 2022 году компании, входящие в агрохолдинг «Ашатли», начали процедуру банкротства из-за задолженности перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.

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