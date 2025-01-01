В Пермском крае зафиксирован приток мигрантов из других стран Естественная убыль населения превысила 12 тысяч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Демографическая ситуация в январе-ноябре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших. За 11 месяцев прошлого года в регионе родилось 19 774 человека, это на 1 тыс. меньше, чем за тот же период 2023-го. Умерло 31 770 жителей — на 1,4 тыс. больше в сравнении с данными позапрошлого года. Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края без малого на 12 тыс. человек. Об этом сообщает Пермьстат.

За указанный период отмечалось снижение как числа зарегистрированных браков (14 047 против 15 171), так и количества разводов (10 412 против 11 014).

Миграционная ситуация в январе-ноябре 2024 года, в отличие от аналогичного периода предыдущего года, характеризовалась превышением числа прибывших над числом выбывших. В Прикамье прибыли 51 025 человек, а уехали 50 548. Прирост составил 477 человек.

При этом миграция в пределах России для Прикамья осталась отрицательной: прибыло 46 152 жителя, выбыло на 2394 человека больше. Среди наиболее привлекательных территорий для пермяков оказались Санкт-Петербург, миграционный отток в который составил 388 человек, Краснодарский край (333 человека), Свердловская область (346 человек).

Зато международная миграция дала Пермскому краю прирост в 2871 жителя: прибыло 4873, убыло 2002. Из стран СНГ в Прикамье приехало на 2188 человек больше, чем уехало. Из дальнего зарубежья в Пермский край въехали на 650 человек больше, чем выехали.

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