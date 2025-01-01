Команда Пермского края стала чемпионом России 2025 по санному спорту Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Красной Поляне, где проходит чемпионат России, саночники из Пермского края триумфально выиграли эстафету. Квартет в составе Ксении Шамовой, Матвея Пересторонина, Льва Романова и Владислава Веремеенко показал результат 2 минуты 49,781 секунды. Все спортсмены — воспитанники спортивной школы «Огонёк» им. Постникова Л.Д., где их тренируют Ренат Фахрутдинов и Александр Старков.

Команда Красноярского края финишировала второй, отстав от победителей на 0,210 секунды. Третье место досталось команде Москва-1, их отставание от лидера составило 0,340 секунды.

В рамках соревнований, которые являются главным событием сезона 2024/2025, были запланированы выступления мужчин и женщин в одиночных и парных заездах, спринты во всех личных категориях, а также командная эстафета. 57 лучших саночников из восьми регионов России соревнуются за девять комплектов медалей.

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