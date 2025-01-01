В Прикамье на 11% снизилось количество «пьяных» ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году, по сравнению с 2023-м, в Прикамье удалось добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей на 10,9%, а травмированных в таких ДТП — на 17,4%, заявил и.о. министра территориальной безопасности Альберт Марданов.

Он отметил, что это, в том числе, произошло за счёт стимулирования граждан предоставлять полиции информацию о пьяных водителях. С 2024 года в Прикамье выплата в 5 тыс. руб. предоставляется гражданину за достоверную информацию о нетрезвом шофёре.

Также материально-техническая поддержка подразделений федеральных структур оказывает положительное влияние на ситуацию в крае. Почти на 1 тыс. единиц в регионе увеличилось количество видеокамер, в два раза больше стало камер видеонаблюдения с элементами распознавания лиц.

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