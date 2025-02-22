Пермский «Молот» завершил игры на выезде победой над «Ростовом» Предстоит серия домашних матчей Поделиться Твитнуть

Хоккейный клуб «Молот» в заключительном матче серии выездных игр чемпионата ВХЛ обыграл клуб «Ростов» со счётом 4:3.

Как сообщают медиа пермского хоккейного клуба, «Ростов» совершил 69 бросков, тогда как «Молот» — 72. Голы забили Максим Кицын, Эмиль Гелиаскаров и Денис Голубев. Победителя определила серия пенальти, во время которых удачный бросок совершил Даниил Лапин.

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:

— Отличная игра, я скажу. Со стороны соперника было давление, много эмоций, много удалений... Пацаны молодцы: вытащили матч и выиграли. Большая благодарность, потому что каждое очко сейчас на вес золота. Хотелось бы сказать добрые слова в адрес нашего соперника: они играли просто здорово, и то, что занимают своё место, — несправедливо по такой игре, как сегодня. Ну, это хоккей, опять же. Ростов — великолепный город, хоккей здесь любят. И народу было отлично, и погода, и настроение, и хоккей — отличный. Всех поздравляю с хорошей игрой! Хоккей — самая лучшая игра!

26 февраля матчем с тюменским «Рубином» начинается серия домашних игр "Молота".





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