В Пермском крае ищут пропавшего подростка Объявлен сбор волонтёров Поделиться Твитнуть

В посёлке Яйва ищут пропавшего 14-летнего мальчика. Сообщение о его исчезновении появилось в пабликах посёлка 22 февраля.

«Срочно! Нужна помощь волонтёров — пропал Максим Кирияк, 14 лет», — говорится в посте в сообществе «Подслушано Яйва». Позже в паблике появился призыв подключаться к поискам всем жителям Александровского района.

Подросток ушёл из дома 21 февраля в 18:25. Был одет в чёрную с серым толстовку, чёрные куртку, трико и полусапоги. Рост пропавшего — 180 см, волосы тёмные.

22 февраля в посёлке объявили сбор волонтёров, активные поиски начались в 10:30.

Полиция прокомментировала ситуацию для perm.aif.ru:

— 22 февраля в полицию поступило заявление о том, что из дома ушёл несовершеннолетний. В настоящий момент сотрудниками полиции осуществляется розыск подростка.





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