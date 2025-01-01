В Пермском крае ищут пропавшего подростка
Объявлен сбор волонтёров
В посёлке Яйва ищут пропавшего 14-летнего мальчика. Сообщение о его исчезновении появилось в пабликах посёлка 22 февраля.
«Срочно! Нужна помощь волонтёров — пропал Максим Кирияк, 14 лет», — говорится в посте в сообществе «Подслушано Яйва». Позже в паблике появился призыв подключаться к поискам всем жителям Александровского района.
Подросток ушёл из дома 21 февраля в 18:25. Был одет в чёрную с серым толстовку, чёрные куртку, трико и полусапоги. Рост пропавшего — 180 см, волосы тёмные.
22 февраля в посёлке объявили сбор волонтёров, активные поиски начались в 10:30.
Полиция прокомментировала ситуацию для perm.aif.ru:
— 22 февраля в полицию поступило заявление о том, что из дома ушёл несовершеннолетний. В настоящий момент сотрудниками полиции осуществляется розыск подростка.
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