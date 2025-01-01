Прокуратура отреагировала на смертельное ДТП в Пермском крае
Ход процессуальной проверки поставлен на контроль
Прокуратура Пермского края сообщает, что надзорным органом организована проверка по факту ДТП, произошедшего 22 февраля 2025 года на трассе Оса—Чернушка. Как уже сообщалось в СМИ, в результате происшествия погибли и пострадали люди.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» 1987 г.р., двигаясь по второстепенной дороге, при проезде нерегулируемого перекрёстка не предоставил преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге автобусу.
В результате столкновения погибли водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Ещё четверо пассажиров «Лады» госпитализированы.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.
Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.
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