Прокуратура отреагировала на смертельное ДТП в Пермском крае Ход процессуальной проверки поставлен на контроль Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Прокуратура Пермского края сообщает, что надзорным органом организована проверка по факту ДТП, произошедшего 22 февраля 2025 года на трассе Оса—Чернушка. Как уже сообщалось в СМИ, в результате происшествия погибли и пострадали люди.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» 1987 г.р., двигаясь по второстепенной дороге, при проезде нерегулируемого перекрёстка не предоставил преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге автобусу.

В результате столкновения погибли водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Ещё четверо пассажиров «Лады» госпитализированы.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.

Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.





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