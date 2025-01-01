В центре Перми школьник выпал из окна Делом занимаются следователи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми 17-летний школьник выпал из окна. Как сообщает telegram-канал «База», трагедия произошла ещё 16 февраля. Делом занимаются следователи.

Тело подростка было обнаружено возле одного из многоквартирных домов на ул. Революции. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

Во время осмотра дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили куртку погибшего и телефон на балконе 21-го этажа. В мобильном устройстве оказалась предсмертная записка, в которой он сообщил, что его перестали увлекать компьютерные игры.

По данным telegram-канала, мама подростка рассказала следователям, что в последнее время её сын находился в подавленном состоянии.

«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего», — ответили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю на запрос комментария «Нового компаньона».

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