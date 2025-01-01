Расходы жителей Пермского края на отдых и досуг выросли на 32% Траты на алкоголь и табачные изделия сократились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расходы жителей Пермского края на организацию отдыха, спортивные и культурные мероприятия выросли на 32,5%. Согласно исследованию портала FinExpertiza, в третьем квартале 2024 года в среднем ежемесячные траты в расчёте на семью из трёх человек составили 7,2 тыс. руб., тогда как годом ранее показатель составлял 5,4 тыс. руб.

Среди всех российских регионов наиболее заметный прирост наблюдался на Чукотке — почти в 12 раз (с 2,4 до 29,1 тыс. руб.), снижение трат зафиксировано в Севастополе — на 71,9% (с 7,9 до 2,2 тыс. руб.). Лидером по росту в Приволжском федеральном округе стала Пензенская область, где расходы на семью за год выросли в 3,3 раза (с 1,4 до 4,9 тыс. руб.), по снижению — в Мордовии (-7,4% с 2,8 до 2,6 тыс. руб.). В среднем по России динамика составила +75,5%, в среднем семьи тратили на досуг 8,4 тыс. руб.

Также в Пермском крае отмечается и рост расходов на кафе и рестораны. За год семьи стали тратить на их посещение в среднем 2,2 тыс. руб., что на 5,4% выше АППГ.

В среднем по России расходы выросли на 17,9%, до 2,5 тыс. руб. Среди всех регионов лидером по приросту стал Ненецкий АО (в 155 раз), по снижению — Тамбовская область (-70,7%). В ПФО — Саратовская область (рост в 4,5 раза), Мордовия (снижение на 66,4%).

В то же время на алкоголь и табачные изделия жители Прикамья стали тратить меньше. За год расходы сократились на 17,5%, до 1,9 тыс. руб. В среднем россияне тратили 1,8 тыс. руб. (+2,9%). Наибольший рост отмечен в Бурятии (+104,9%), наибольшее снижение — в Дагестане (-75,5%). В ПФО сильнее всего расходы выросли в Мордовии (+64,7%), а наибольшее снижение наблюдалось в Пензенской области (-18%).

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2024 года Пермский край вошёл в топ-3 регионов по росту потребления алкоголя. За год прирост составил 40%.

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