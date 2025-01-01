С нарушителей ПДД в Пермском крае власти планируют получить 718 млн рублей Для этого регион возьмёт в аренду 206 комплексов фотовидеофиксации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за счёт дополнительных доходов от штрафов за нарушения ПДД предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 718,5 млн руб., в том числе в 2026-2027 годах на 359,3 млн руб. ежегодно в связи с реализацией проекта по устройству 206 комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) на условиях аренды. Соответствующая информация содержится в в финансово-экономическом обосновании к проекту изменений в бюджет региона на 2025-2027 годы.

Как отмечается в документе, реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения. Установка дополнительных комплексов запланирована ещё в 105 местах на территории края с высокой концентрацией ДТП и потенциально опасными участками.

Аренда ФВФ предусмотрена на пять лет с дальнейшей их передачей в собственность Прикамья на безвозмездной основе. Ежемесячная стоимость аренды комплекса составит 159,3 тыс. руб., аренда всех комплексов за год — 393,8 млн руб.

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