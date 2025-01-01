19 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка с бонусами «Спасибо» Чаще всего жители регионов тратили бонусы Спасибо в супермаркетах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рестораны, АЗС, покупка одежды и обуви также входят в список популярных категорий, которые ежемесячно выбирают участники программы лояльности.

С подпиской СберПрайм клиентам доступны на выбор 5 категорий с кешбэком бонусами до 10%.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Программа лояльности — один из способов поблагодарить наших клиентов. В прошлом году мы её кардинально обновили, она стала проще и выгоднее. Мы предлагаем нашим клиентам на выбор популярные категории, которые действительно соответствуют их повседневным потребностям. Это позволяет жителям регионов получать максимальную выгоду от использования бонусов «Спасибо». Их также можно обменивать на рубли, переводить другим клиентам или направлять на благотворительность».

Наибольшую экономию благодаря бонусам «Спасибо» смогли получить жители Республики Татарстан, на которых пришлась приблизительно четверть от всей использованной суммы — 5,1 млрд бонусов.

Жители Нижегородской области потратили 3,6 млрд бонусов «Спасибо», а жители Пермского края — 3,4 млрд бонусов. Пользователи программы лояльности в Удмуртской Республике сэкономили 1,7 млрд руб., а в Кировской, Владимирской областях и Чувашской Республике — по 1,4 млрд руб.

В приложении «СберБанк Онлайн» клиенты могут легко отслеживать свой бонусный баланс. Это делает процесс их накопления и использования максимально простым и удобным.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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