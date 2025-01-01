В Перми улица Тургенева сузится из-за ремонта Энергетики планируют закончить работы максимально оперативно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети проведут ремонт участка бесхозной тепломагистрали на ул. Тургенева в Мотовилихинском районе Перми.

Энергетики работают по официальному обращению администрации Перми. Ремонт проходит в сложных условиях, так как место повреждения расположено под проезжей частью.

На время работ с 09:00 24 февраля до 23:00 28 февраля будет сужен проезд до одной полосы по ул. Тургенева напротив дома № 35 при движении по односторонним участкам от дома быта «Агат» и к дому быта «Агат». Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы.

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