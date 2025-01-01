В Перми осудили руководителя УК за гибель ребёнка от упавшего с крыши снега Поделиться Твитнуть

Руководитель управляющей компании в Перми признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установили в суде, руководитель УК не обеспечил своевременную уборку снега с крыши дома № 8 по ул. Серпуховской в Перми. В результате вечером 24 марта 2022 года с крыши обвалилась снежно-ледовая масса, тяжело травмировав 15-летнюю девочку. Её отвезли в больницу, где позднее она скончалась.

В итоге суд приговорил обвиняемого к принудительным работам на два года и лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в организациях ЖКХ.

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